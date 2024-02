Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft präsentiert sich am Freitagvormittag stärker

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Microsoft. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 379,40 EUR zu.

Um 09:21 Uhr stieg die Microsoft-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 379,40 EUR. Die Microsoft-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 379,90 EUR aus. Bei 378,95 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 11.212 Microsoft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 12.02.2024 markierte das Papier bei 391,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Microsoft-Aktie 3,15 Prozent zulegen. Am 02.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 229,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 39,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,72 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,95 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Microsoft-Aktie bei 440,67 USD.

Microsoft veröffentlichte am 30.01.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 2,93 USD. Im letzten Jahr hatte Microsoft einen Gewinn von 2,32 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 62.020,00 USD – ein Plus von 17,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Microsoft 52.747,00 USD erwirtschaftet hatte.

Am 23.04.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Microsoft im Jahr 2024 11,63 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Goodbye iTunes: Umstellung auf Apple Music auch bei Windows-Geräten

NASDAQ Composite: Aussicht auf ein weiteres erfolgreiches Jahr - Potenzielle Gewinne für Amazon-Aktie

Börse New York in Grün: Anleger lassen NASDAQ Composite zum Ende des Donnerstagshandels steigen