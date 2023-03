Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft gewinnt am Donnerstagmittag an Fahrt

Um 12:02 Uhr wies die Microsoft-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 265,91 USD nach oben. Der Tagesumsatz der Microsoft-Aktie belief sich zuletzt auf 75.405 Aktien.

Am 31.03.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 315,94 USD an. Der derzeitige Kurs der Microsoft-Aktie liegt somit 15,84 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 213,43 USD fiel das Papier am 05.11.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 24,59 Prozent würde die Microsoft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 297,00 USD an.

Microsoft veröffentlichte am 24.01.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,32 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Microsoft ein EPS von 2,48 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 52.747,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 1,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 51.728,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Microsoft am 27.04.2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Microsoft-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 9,30 USD fest.

