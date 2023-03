Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Nachmittag auf grünem Terrain

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Microsoft-Papiere um 16:07 Uhr 0,3 Prozent. Die Microsoft-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 266,88 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 265,00 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 10.504.738 Microsoft-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 31.03.2022 auf bis zu 315,94 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,71 Prozent könnte die Microsoft-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.11.2022 (213,43 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Microsoft-Aktie bei 297,00 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Microsoft am 24.01.2023 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,32 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,48 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Microsoft im vergangenen Quartal 52.747,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Microsoft 51.728,00 USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Microsoft am 27.04.2023 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 9,30 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

OpenAI stellt nächste Version der Technik hinter ChatGPT vor

Samsung erarbeitet Mixed-Reality-Roadmap - Apple und Xiaomi sind schon weiter voraus

Vom Venture-Capitalist zum Krypto-Bullen: Was Anleger über Tim Draper wissen sollten

Ausgewählte Hebelprodukte auf Microsoft Corp. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft Corp. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft Corp.

Bildquellen: turtix / Shutterstock.com