Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Donnerstagvormittag höher

Das Papier von Microsoft konnte um 09:21 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,1 Prozent auf 265,80 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 10.241 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.03.2022 bei 315,94 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,87 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 05.11.2022 Kursverluste bis auf 213,43 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Microsoft-Aktie liegt somit 24,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 297,00 USD an.

Am 24.01.2023 äußerte sich Microsoft zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Microsoft hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,32 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,48 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 52.747,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Microsoft 51.728,00 USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Microsoft am 27.04.2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 9,30 USD je Microsoft-Aktie.

