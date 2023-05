Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Dienstagvormittag nahezu unbewegt

Aktien in diesem Artikel Microsoft 284,35 EUR

Anleger zeigten sich um 09:21 Uhr bei der Microsoft-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Tradegate-Handel nahezu unverändert bei 284,55 EUR. Bei 284,80 EUR erreichte die Microsoft-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Im Tief verlor die Microsoft-Aktie bis auf 283,95 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 284,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Microsoft-Aktien beläuft sich auf 2.071 Stück.

Am 17.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 289,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Microsoft-Aktie somit 1,78 Prozent niedriger. Am 06.01.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 208,50 EUR ab. Derzeit notiert die Microsoft-Aktie damit 36,47 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die Microsoft-Aktie im Durchschnitt mit 320,13 USD.

Microsoft ließ sich am 25.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,45 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,22 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 52.857,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 49.360,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Microsoft am 27.07.2023 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Microsoft im Jahr 2023 9,61 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

