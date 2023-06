Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft macht am Freitagmittag Boden gut

Aktien in diesem Artikel Microsoft 320,00 EUR

0,31% Charts

News

Analysen

Das Papier von Microsoft legte um 12:03 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,4 Prozent auf 349,50 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 38.064 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.06.2023 bei 349,84 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Microsoft-Aktie 0,10 Prozent zulegen. Bei 213,43 USD erreichte der Anteilsschein am 05.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,93 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Microsoft-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 350,75 USD an.

Microsoft veröffentlichte am 25.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 2,45 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 52.857,00 USD umgesetzt, gegenüber 49.360,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.07.2023 erfolgen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,62 USD je Microsoft-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Microsoft- und Activision-Aktien gespalten: US-Richter setzt Übernahme-Deal von Microsoft und Activision Blizzard vorläufig aus

Microsoft- und NVIDIA-Aktien an der NASDAQ uneins: McKinsey bescheinigt ChatGPT & Co. Milliardenpotenzial

Regulierung Künstlicher Intelligenz: Verabschiedung des "AI Act" im Europäischen Parlament

Ausgewählte Hebelprodukte auf Microsoft Corp. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft Corp. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft Corp.

Bildquellen: Peteri / Shutterstock.com