Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft tendiert am Vormittag seitwärts

Die Aktie von Microsoft zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 295,00 EUR zeigte sich die Microsoft-Aktie im Tradegate-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Microsoft-Aktie kam im Tradegate-Handel um 09:20 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 295,00 EUR. Die Microsoft-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 295,00 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Microsoft-Aktie bei 294,05 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 294,45 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 1.890 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Am 18.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 326,90 EUR an. Derzeit notiert die Microsoft-Aktie damit 9,76 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 06.01.2023 Kursverluste bis auf 208,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 29,32 Prozent könnte die Microsoft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 377,29 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Microsoft am 26.07.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,69 USD gegenüber 2,23 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 56.189,00 USD – ein Plus von 8,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Microsoft 51.865,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Microsoft am 25.10.2023 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Microsoft im Jahr 2024 11,01 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

