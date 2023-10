Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft gewinnt am Nachmittag

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Microsoft. Zuletzt ging es für das Microsoft-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 332,87 USD.

Die Aktie notierte um 16:08 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 332,87 USD zu. Die Microsoft-Aktie zog in der Spitze bis auf 333,70 USD an. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 331,01 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.278.778 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Am 19.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 366,78 USD an. 10,19 Prozent Plus fehlen der Microsoft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 213,43 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2022). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 35,88 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 384,43 USD aus.

Am 25.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,69 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,23 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Microsoft im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,34 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 56.189,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 51.865,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.10.2023 erfolgen. Experten kalkulieren am 22.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Microsoft.

Von Analysten wird erwartet, dass Microsoft im Jahr 2024 11,01 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

