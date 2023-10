Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft fällt am Montagvormittag

Microsoft im Fokus

Die Aktie von Microsoft gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Microsoft nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 311,05 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Microsoft nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 09:21 Uhr 0,2 Prozent auf 311,05 EUR. In der Spitze fiel die Microsoft-Aktie bis auf 310,75 EUR. Bei 312,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.116 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Am 18.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 326,90 EUR. Gewinne von 5,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 208,50 EUR am 06.01.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,97 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Microsoft-Aktie.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Microsoft-Aktie bei 384,43 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Microsoft am 25.07.2023. Microsoft hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,69 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,23 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Microsoft mit einem Umsatz von insgesamt 56.189,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 51.865,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 8,34 Prozent gesteigert.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Microsoft wird am 24.10.2023 gerechnet. Die Veröffentlichung der Microsoft-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 22.10.2024.

Experten gehen davon aus, dass Microsoft im Jahr 2024 11,01 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Berkshire-Vize Charlie Munger: Die KI-Technologie verdient den aktuellen Hype nicht

Musk, Bezos, Zuckerberg & Co.: In diesem Alter gründeten sie ihr erstes Unternehmen

Börse New York: Dow Jones beendet die Freitagssitzung in der Gewinnzone