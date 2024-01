Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Microsoft. Das Papier von Microsoft befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 1,0 Prozent auf 386,30 USD ab.

Die Aktie verlor um 16:07 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 1,0 Prozent auf 386,30 USD. Die Abwärtsbewegung der Microsoft-Aktie ging bis auf 384,82 USD. Mit einem Wert von 387,78 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 3.898.900 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 394,03 USD erreichte der Titel am 16.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,00 Prozent über dem aktuellen Kurs der Microsoft-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 230,68 USD am 20.01.2023. Mit einem Kursverlust von 40,28 Prozent würde die Microsoft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 403,88 USD für die Microsoft-Aktie aus.

Microsoft gewährte am 24.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,99 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,35 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 56.517,00 USD – ein Plus von 12,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Microsoft 50.122,00 USD erwirtschaftet hatte.

Microsoft dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 30.01.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Microsoft einen Gewinn von 11,23 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

