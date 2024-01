Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft tendiert am Vormittag tiefer

So entwickelt sich Microsoft

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Microsoft. Die Microsoft-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 357,55 EUR ab.

Das Papier von Microsoft gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 09:21 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 357,55 EUR abwärts. Der Kurs der Microsoft-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 356,50 EUR nach. Bei 357,75 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 4.833 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Am 16.01.2024 markierte das Papier bei 362,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Microsoft-Aktie damit 1,31 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 212,05 EUR erreichte der Anteilsschein am 25.01.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Microsoft-Aktie mit einem Verlust von 40,69 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 403,88 USD.

Microsoft ließ sich am 24.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,99 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,35 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Microsoft mit einem Umsatz von insgesamt 56.517,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 50.122,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 12,76 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.01.2024 erfolgen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Microsoft-Gewinn in Höhe von 11,23 USD je Aktie aus.

