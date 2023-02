Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft verbilligt sich am Freitagnachmittag

Die Microsoft-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:07 Uhr 2,6 Prozent im Minus bei 241,90 EUR. Die Microsoft-Aktie sank bis auf 241,10 EUR. Bei 245,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 37.569 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Am 16.08.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 289,60 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 16,47 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.01.2023 (208,75 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,88 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Microsoft-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 297,00 USD je Microsoft-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Microsoft am 24.01.2023. Es stand ein EPS von 2,32 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Microsoft noch ein Gewinn pro Aktie von 2,48 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,97 Prozent auf 52.747,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 51.728,00 USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 27.04.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Microsoft-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 9,32 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

