Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Die Microsoft-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06:43 Uhr 1,3 Prozent im Minus bei 245,00 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Microsoft-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 244,25 EUR aus. Bei 245,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.587 Microsoft-Aktien.

Bei 289,60 EUR markierte der Titel am 16.08.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,40 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Microsoft-Aktie. Am 06.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 208,75 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Microsoft-Aktie liegt somit 17,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 297,00 USD an.

Microsoft veröffentlichte am 24.01.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,32 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Microsoft im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,97 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 52.747,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 51.728,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 27.04.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Microsoft-Aktie in Höhe von 9,32 USD im Jahr 2023 aus.

