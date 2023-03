Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft gewinnt am Mittag an Fahrt

Die Aktie notierte um 12:03 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 277,36 USD zu. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 136.698 Microsoft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 315,94 USD markierte der Titel am 31.03.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Microsoft-Aktie 12,21 Prozent zulegen. Am 05.11.2022 gab der Anteilsschein bis auf 213,43 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 29,95 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 297,00 USD je Microsoft-Aktie aus.

Am 24.01.2023 legte Microsoft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,32 USD. Im Vorjahresviertel hatte Microsoft 2,48 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 52.747,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 51.728,00 USD umgesetzt.

Die Microsoft-Bilanz für Q3 2023 wird am 27.04.2023 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Microsoft einen Gewinn von 9,30 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com