Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft tendiert am Montagnachmittag fester

Aktien in diesem Artikel Microsoft 263,55 EUR

Um 16:07 Uhr ging es für das Microsoft-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 287,76 USD. Die Microsoft-Aktie zog in der Spitze bis auf 291,58 USD an. Bei 289,88 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 5.640.545 Microsoft-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (294,18 USD) erklomm das Papier am 16.08.2022. Mit einem Zuwachs von 2,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.11.2022 bei 213,43 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,83 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Microsoft-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 300,13 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Microsoft am 24.01.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,32 USD. Im Vorjahresviertel hatte Microsoft 2,48 USD je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Microsoft 52.747,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 51.728,00 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 25.04.2023 dürfte Microsoft Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Microsoft dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 23.04.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Microsoft-Aktie in Höhe von 9,31 USD im Jahr 2023 aus.

