Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Mittwochmittag stabil

Kaum Bewegung ließ sich um 12:03 Uhr bei der Microsoft-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ Bsc bei 311,62 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 11.322 Microsoft-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 313,70 USD. Dieser Kurs wurde am 16.05.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Microsoft-Aktie liegt somit 0,66 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 05.11.2022 auf bis zu 213,43 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Microsoft-Aktie 46,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 320,13 USD aus.

Am 25.04.2023 äußerte sich Microsoft zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,45 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,22 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 52.857,00 USD – ein Plus von 7,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Microsoft 49.360,00 USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.07.2023 erfolgen.

Experten taxieren den Microsoft-Gewinn für das Jahr 2023 auf 9,61 USD je Aktie.

