Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Mittwochvormittag mit Abschlägen

Die Microsoft-Aktie wies um 09:21 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 286,80 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Microsoft-Aktie bis auf 286,20 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 286,55 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 2.246 Microsoft-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 289,70 EUR erreichte der Titel am 17.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,01 Prozent hinzugewinnen. Am 06.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 208,50 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Microsoft-Aktie 37,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 320,13 USD für die Microsoft-Aktie aus.

Am 25.04.2023 äußerte sich Microsoft zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 2,45 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Microsoft 2,22 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 52.857,00 USD gegenüber 49.360,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 27.07.2023 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Microsoft veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass Microsoft im Jahr 2023 9,61 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

