Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Microsoft am Nachmittag ins Minus

Die Aktie von Microsoft gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Microsoft gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 419,16 USD abwärts.

Um 15:53 Uhr fiel die Microsoft-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 419,16 USD ab. Das Tagestief markierte die Microsoft-Aktie bei 418,93 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 422,92 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.581.920 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (430,81 USD) erklomm das Papier am 22.03.2024. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Microsoft-Aktie 2,78 Prozent zulegen. Bei 309,49 USD erreichte der Anteilsschein am 29.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Microsoft-Aktie mit einem Verlust von 26,16 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 erhielten Microsoft-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,72 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,95 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Microsoft-Aktie bei 460,11 USD.

Am 25.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,95 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Microsoft in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,03 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 61,86 Mrd. USD im Vergleich zu 52,86 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Am 23.07.2024 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 11,81 USD je Microsoft-Aktie.

