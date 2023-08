Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Mittag nahe Vortagesschluss

Microsoft-Aktie an der NASDAQ mit Rekordhoch: Microsoft kündigt Preise für kommerzielle KI-Nutzung an

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Tesla-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

DAX 40-Wert SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in SAP SE eingefahren

Heute im Fokus

RBC bewertet Vonovia weiterhin mit 'Outperform'. Wolfspeed rutscht tiefer in die roten Zahlen. Geplante Cannabis-Legalisierung schiebt SynBiotic an. Goldpreis erreicht Tiefstand seit fast einem halben Jahr. Bata offenbar in Gesprächen mit adidas über Kooperation in Indien. JPMorgan hält Gewinnschätzungen für US-Unternehmen für zu hoch. JPMorgan hat Alcon auf 'Overweight' hochgestuft - Kursziel angehoben.