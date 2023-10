Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Dienstagvormittag mit Kursplus

Kurs der Microsoft

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Microsoft. Im Tradegate-Handel gewannen die Microsoft-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Die Aktie legte um 09:20 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,2 Prozent auf 315,45 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Microsoft-Aktie bei 316,15 EUR. Bei 315,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Microsoft-Aktien beläuft sich auf 1.899 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 326,90 EUR erreichte der Titel am 18.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 3,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 06.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 208,50 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,90 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Microsoft-Aktie.

Analysten bewerten die Microsoft-Aktie im Durchschnitt mit 384,43 USD.

Microsoft ließ sich am 25.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,69 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,23 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Microsoft hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 56.189,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 51.865,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Microsoft wird am 24.10.2023 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 22.10.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Microsoft einen Gewinn von 11,02 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

