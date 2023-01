Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft verliert am Mittwochmittag

Die Microsoft-Aktie musste um 12:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 221,30 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Microsoft-Aktie bis auf 220,60 EUR ein. Bei 222,95 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 11.861 Microsoft-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 289,60 EUR erreichte der Titel am 16.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 23,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 208,75 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 298,25 USD an.

Microsoft gewährte am 25.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Microsoft hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,35 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,27 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 50.122,00 USD – ein Plus von 10,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Microsoft 45.317,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.01.2023 veröffentlicht. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 31.01.2024 erwartet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Microsoft ein EPS in Höhe von 9,58 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Microsoft-Aktie schließt höher: Microsoft will AI-Chatbot von OpenAI für Cloud-Nutzer verfügbar machen - EU hat Bedenken zu Activision-Übernahme

Bloomberg Billionaires Index: Überholt Warren Buffett Jeff Bezos?

Microsoft-Aktie an NASDAQ im Plus: Microsoft mit Milliardeninvestition in Musk-Unternehmen OpenAI

Ausgewählte Hebelprodukte auf Microsoft Corp. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft Corp. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft Corp.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com