Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Mittwochnachmittag stärker

Die Microsoft-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 04:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 222,60 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Microsoft-Aktie bisher bei 224,15 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 222,95 EUR. Bisher wurden via XETRA 37.226 Microsoft-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 16.08.2022 auf bis zu 289,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Microsoft-Aktie damit 23,14 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 06.01.2023 Kursverluste bis auf 208,75 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Microsoft-Aktie ist somit 6,63 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 298,25 USD je Microsoft-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Microsoft am 25.10.2022. Es stand ein EPS von 2,35 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Microsoft noch ein Gewinn pro Aktie von 2,27 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Microsoft in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,60 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 50.122,00 USD im Vergleich zu 45.317,00 USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Microsoft am 24.01.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 31.01.2024.

Den erwarteten Gewinn je Microsoft-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 9,58 USD fest.

