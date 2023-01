Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft verteuert sich am Mittwochvormittag

Die Microsoft-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 09:22 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 222,25 EUR. Die Microsoft-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 223,25 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 222,75 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 2.572 Microsoft-Aktien.

Bei 289,55 EUR erreichte der Titel am 16.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,24 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 06.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 209,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,34 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Microsoft-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 298,25 USD.

Microsoft gewährte am 25.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,35 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,27 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 45.317,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 50.122,00 USD ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Microsoft am 24.01.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 31.01.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Microsoft.

Experten gehen davon aus, dass Microsoft im Jahr 2023 9,58 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

