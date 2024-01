Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Microsoft am Mittag ins Plus

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Microsoft. Die Aktionäre schickten das Papier von Microsoft nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 393,00 USD.

Um 12:03 Uhr wies die Microsoft-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 393,00 USD nach oben. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 56.687 Microsoft-Aktien.

Am 17.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 394,03 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,26 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 20.01.2023 Kursverluste bis auf 230,68 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 41,30 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 403,88 USD für die Microsoft-Aktie.

Microsoft veröffentlichte am 24.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,99 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,35 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Microsoft im vergangenen Quartal 56.517,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Microsoft 50.122,00 USD umsetzen können.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Microsoft wird am 30.01.2024 gerechnet. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 29.01.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 11,24 USD je Microsoft-Aktie.

