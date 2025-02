Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft macht am Nachmittag Boden gut

Blick auf Microsoft-Kurs

Die Aktie von Microsoft zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Microsoft nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 409,62 USD.

Um 15:52 Uhr wies die Microsoft-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 409,62 USD nach oben. Die Microsoft-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 410,33 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 408,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 904.238 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.07.2024 bei 468,33 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,33 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 385,65 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,85 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Microsoft-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,00 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,31 USD belaufen. Analysten bewerten die Microsoft-Aktie im Durchschnitt mit 505,00 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Microsoft am 29.01.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,24 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,94 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 69,63 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Microsoft einen Umsatz von 62,02 Mrd. USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Microsoft am 29.04.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Microsoft-Gewinn für das Jahr 2025 auf 13,17 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

