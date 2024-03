Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft tendiert am Nachmittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Microsoft gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Microsoft nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 418,82 USD.

Die Microsoft-Aktie konnte um 15:51 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 418,82 USD. Den Tageshöchststand markierte die Microsoft-Aktie bei 420,71 USD. Bei 414,43 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1.440.446 Microsoft-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 427,81 USD erreichte der Titel am 15.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,15 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Microsoft-Aktie. Am 22.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 269,54 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Microsoft-Aktie mit einem Verlust von 35,64 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 erhielten Microsoft-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,72 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,95 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Microsoft-Aktie bei 440,67 USD.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Microsoft am 30.01.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,93 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,32 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 62.020,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 17,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 52.747,00 USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Microsoft am 23.04.2024 vorlegen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Microsoft ein EPS in Höhe von 11,66 USD in den Büchern stehen haben wird.

