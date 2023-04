Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft präsentiert sich am Dienstagmittag stärker

Aktien in diesem Artikel Microsoft 264,80 EUR

Die Microsoft-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 12:03 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 291,08 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 33.853 Microsoft-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 294,18 USD erreichte der Titel am 16.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Microsoft-Aktie liegt somit 1,05 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 05.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 213,43 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Microsoft-Aktie mit einem Verlust von 36,38 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 300,13 USD an.

Am 24.01.2023 äußerte sich Microsoft zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,32 USD. Im Vorjahresviertel hatte Microsoft 2,48 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Microsoft in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,97 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 52.747,00 USD im Vergleich zu 51.728,00 USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 25.04.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 23.04.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 9,31 USD je Aktie belaufen.

