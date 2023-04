Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Nachmittag stabil

Aktien in diesem Artikel Microsoft 262,50 EUR

Kaum Ausschläge verzeichnete die Microsoft-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel und tendierte um 16:08 Uhr bei 288,58 USD. Kurzfristig markierte die Microsoft-Aktie bei 291,60 USD ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze büßte die Microsoft-Aktie bis auf 288,10 USD ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 291,58 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.462.285 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 294,18 USD erreichte der Titel am 16.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Microsoft-Aktie 1,90 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 05.11.2022 Kursverluste bis auf 213,43 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Microsoft-Aktie 35,21 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 302,00 USD je Microsoft-Aktie an.

Am 24.01.2023 äußerte sich Microsoft zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 2,32 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Microsoft 2,48 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,97 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 52.747,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 51.728,00 USD ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 25.04.2023 dürfte Microsoft Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 23.04.2024.

Den erwarteten Gewinn je Microsoft-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 9,31 USD fest.

Redaktion finanzen.net

