Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Donnerstagmittag mit Kursplus

Aktien in diesem Artikel Microsoft 290,80 EUR

0,43% Charts

News

Analysen

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Microsoft-Papiere um 12:01 Uhr 0,2 Prozent. Im heutigen Handel wurden bisher 9.643 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (314,43 USD) erklomm das Papier am 17.05.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,05 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.11.2022 bei 213,43 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,15 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 320,13 USD.

Microsoft ließ sich am 25.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,45 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,22 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Microsoft in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,08 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 52.857,00 USD im Vergleich zu 49.360,00 USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.07.2023 veröffentlicht.

Von Analysten wird erwartet, dass Microsoft im Jahr 2023 9,61 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Erneut Berkshire Hathaway-Aktien veräußert: Diese Veränderungen gab es im Bill & Melinda Gates Foundation Trust im ersten Quartal 2023

SAP-Aktie etwas fester: SAP stellt neue Produkte auf KI-Basis vor - ChatGPT-Technologie für eigene Produkte verarbeitet

Microsoft, Goldman Sachs & Co. lancieren Blockchain-Netzwerk für Finanzmarktteilnehmer und institutionelle Vermögenswerte

Ausgewählte Hebelprodukte auf Microsoft Corp. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft Corp. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft Corp.

Bildquellen: Canadapanda / Shutterstock.com