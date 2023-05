Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft tendiert am Donnerstagnachmittag nordwärts

Aktien in diesem Artikel Microsoft 293,80 EUR

Um 16:08 Uhr stieg die Microsoft-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 315,24 USD. Die Microsoft-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 315,86 USD aus. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 314,46 USD. Bisher wurden heute 3.519.846 Microsoft-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.05.2023 bei 315,86 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,20 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.11.2022 gab der Anteilsschein bis auf 213,43 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,30 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Microsoft-Aktie.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 320,13 USD an.

Microsoft ließ sich am 25.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 2,45 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Microsoft 2,22 USD je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 52.857,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Microsoft 49.360,00 USD umgesetzt.

Microsoft dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 27.07.2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 9,61 USD je Aktie belaufen.

