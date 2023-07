Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Dienstagnachmittag mit Einbußen

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Microsoft. Die Microsoft-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 343,04 USD abwärts.

Die Aktie verlor um 16:08 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,8 Prozent auf 343,04 USD. Die Microsoft-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 342,19 USD ab. Bei 345,75 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Microsoft-Aktien beläuft sich auf 4.160.533 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.07.2023 bei 351,43 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 2,45 Prozent Luft nach oben. Bei 213,43 USD erreichte der Anteilsschein am 05.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,78 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 357,63 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Microsoft am 25.04.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,45 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,22 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 52.857,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Microsoft einen Umsatz von 49.360,00 USD eingefahren.

Microsoft wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 25.07.2023 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 23.07.2024 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Microsoft einen Gewinn von 9,62 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

