Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Nachmittag mit Verlusten

So bewegt sich Microsoft

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Microsoft. Die Microsoft-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt um 1,4 Prozent auf 312,49 USD ab.

Die Microsoft-Aktie notierte um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 312,49 USD. Das bisherige Tagestief markierte Microsoft-Aktie bei 311,89 USD. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 314,44 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 5.169.449 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Bei 366,78 USD markierte der Titel am 19.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 17,37 Prozent Plus fehlen der Microsoft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 05.11.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 213,43 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Microsoft-Aktie 31,70 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 377,29 USD.

Microsoft ließ sich am 26.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,69 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,23 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,34 Prozent auf 56.189,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 51.865,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 25.10.2023 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 10,98 USD je Aktie in den Microsoft-Büchern.

