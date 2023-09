Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Montagmittag nahe Nulllinie

Notierung im Fokus

Die Aktie von Microsoft hat am Montagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Kurs von 330,50 USD zeigte sich die Microsoft-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Microsoft-Aktie zeigte sich um 12:02 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 330,50 USD an der Tafel. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 10.866 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 366,78 USD erreichte der Titel am 19.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,98 Prozent hinzugewinnen. Am 05.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 213,43 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 35,42 Prozent könnte die Microsoft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 377,29 USD für die Microsoft-Aktie.

Microsoft gewährte am 25.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,69 USD gegenüber 2,23 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 51.865,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 56.189,00 USD ausgewiesen.

Voraussichtlich am 25.10.2023 dürfte Microsoft Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den Microsoft-Gewinn für das Jahr 2024 auf 10,98 USD je Aktie.

