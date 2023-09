Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Vormittag kaum bewegt

Kurs der Microsoft

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Microsoft. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Microsoft-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Tradegate-Handel nahezu unverändert bei 309,70 EUR.

Mit einem Wert von 309,70 EUR bewegte sich die Microsoft-Aktie um 09:20 Uhr auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze legte die Microsoft-Aktie bis auf 310,10 EUR zu. Die Microsoft-Aktie gab in der Spitze bis auf 309,30 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 309,90 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 1.888 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.07.2023 bei 326,90 EUR. Derzeit notiert die Microsoft-Aktie damit 5,26 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 208,50 EUR. Dieser Wert wurde am 06.01.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Microsoft-Aktie ist somit 32,68 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 377,29 USD.

Am 25.07.2023 legte Microsoft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 2,69 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,23 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 56.189,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 51.865,00 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 25.10.2023 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Microsoft einen Gewinn von 10,98 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

