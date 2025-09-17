Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Donnerstagabend mit Einbußen

Microsoft im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Microsoft. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 508,51 USD.

Die Microsoft-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 508,51 USD. Die Abwärtsbewegung der Microsoft-Aktie ging bis auf 507,70 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 510,48 USD. Von der Microsoft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.176.829 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 01.08.2025 auf bis zu 555,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Microsoft-Aktie liegt somit 8,38 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (344,83 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 32,19 Prozent könnte die Microsoft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,32 USD an Microsoft-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,49 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 606,00 USD für die Microsoft-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Microsoft am 30.07.2025. Das EPS belief sich auf 3,65 USD gegenüber 2,95 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Microsoft hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 76,44 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 64,73 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von Microsoft wird am 28.10.2025 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 15,53 USD je Aktie in den Microsoft-Büchern.

