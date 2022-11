Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Freitagnachmittag mit Kursabschlägen

Die Microsoft-Aktie gab im XETRA-Handel um 04:22 Uhr um 0,4 Prozent auf 232,75 EUR nach. Das Tagestief markierte die Microsoft-Aktie bei 232,20 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 232,90 EUR. Von der Microsoft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 25.107 Stück gehandelt.

Am 22.11.2021 markierte das Papier bei 310,65 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 25,08 Prozent könnte die Microsoft-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.11.2022 bei 217,00 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Microsoft-Aktie 7,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Microsoft-Aktie bei 322,63 USD.

Microsoft ließ sich am 25.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 2,35 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Microsoft 2,27 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 50.122,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 45.317,00 USD in den Büchern standen.

Am 24.01.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Microsoft veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 9,51 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Schlechte Aussichten für Tech-Aktien: Diese 10 US-Aktien der alten Garde empfiehlt Marktexperte Jim Cramer

Nach Musks massivem Aktienverkauf: Das sind jetzt die größten Tesla-Aktionäre des NASDAQ-Wertes

Apple-Manager: "Das Wort Metaverse werde ich nie benutzen"

Ausgewählte Hebelprodukte auf Microsoft Corp. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft Corp. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft Corp.

Bildquellen: Justin Sullivan/Getty Images