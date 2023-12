Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Montagmittag mit Kursabschlägen

Microsoft im Fokus

Die Aktie von Microsoft gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Microsoft-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 369,37 USD ab.

Werte in diesem Artikel

Um 12:03 Uhr ging es für die Microsoft-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 369,37 USD. Bisher wurden heute 25.699 Microsoft-Aktien gehandelt.

Am 30.11.2023 erreichte der Anteilsschein mit 384,30 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Microsoft-Aktie somit 3,88 Prozent niedriger. Bei 219,35 USD erreichte der Anteilsschein am 07.01.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Microsoft-Aktie liegt somit 68,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 403,88 USD an.

Am 24.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,99 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,35 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Microsoft mit einem Umsatz von insgesamt 56.517,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 50.122,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 12,76 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Microsoft am 31.01.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 11,23 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Trendthemen KI und Metaverse: Welche Technologie hat in Zukunft die Nase vorn?

Optimismus in New York: Dow Jones notiert zum Ende des Freitagshandels im Plus

SHEIN, Reddit und Co. offenbar vor Börsengang: Kommt es nun zu einer IPO-Renaissance?