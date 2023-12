Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft tritt am Montagvormittag auf der Stelle

Aktienkurs im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von Microsoft. Im Tradegate-Handel kam die Microsoft-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 339,45 EUR.

Die Microsoft-Aktie zeigte sich um 09:21 Uhr stabil und notierte im Tradegate-Handel bei 339,45 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Microsoft-Aktie bei 340,00 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Microsoft-Aktie bei 338,15 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 339,80 EUR. Von der Microsoft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8.604 Stück gehandelt.

Bei 350,95 EUR erreichte der Titel am 29.11.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,39 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Microsoft-Aktie. Am 06.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 208,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Microsoft-Aktie liegt somit 62,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 403,88 USD.

Microsoft ließ sich am 24.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 2,99 USD. Im letzten Jahr hatte Microsoft einen Gewinn von 2,35 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,76 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 56.517,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 50.122,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Microsoft am 31.01.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 11,23 USD je Microsoft-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Trendthemen KI und Metaverse: Welche Technologie hat in Zukunft die Nase vorn?

Optimismus in New York: Dow Jones notiert zum Ende des Freitagshandels im Plus

SHEIN, Reddit und Co. offenbar vor Börsengang: Kommt es nun zu einer IPO-Renaissance?