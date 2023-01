Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Donnerstagvormittag mit Verlusten

Um 09:22 Uhr rutschte die Microsoft-Aktie in der Frankfurt-Sitzung um 0,2 Prozent auf 218,05 EUR ab. Das Tagestief markierte die Microsoft-Aktie bei 217,95 EUR. Bei 218,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 3.570 Microsoft-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 289,55 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.08.2022 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Microsoft-Aktie 24,69 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 209,00 EUR. Dieser Wert wurde am 06.01.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,33 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Microsoft-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 298,25 USD an.

Am 25.10.2022 hat Microsoft die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,35 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,27 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 50.122,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 10,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 45.317,00 USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.01.2023 erfolgen. Schätzungsweise am 31.01.2024 dürfte Microsoft die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 9,57 USD je Microsoft-Aktie.

