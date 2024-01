Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft steigt am Freitagmittag

Kursentwicklung

Die Aktie von Microsoft gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 1,1 Prozent auf 398,06 USD zu.

Um 12:04 Uhr sprang die Microsoft-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 398,06 USD zu. Im heutigen Handel wurden bisher 66.097 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Am 17.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 394,03 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,01 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Microsoft-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 230,68 USD am 20.01.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 42,05 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Microsoft-Aktie bei 403,88 USD.

Microsoft gewährte am 24.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,99 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,35 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,76 Prozent auf 56.517,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 50.122,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.01.2024 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Microsoft rechnen Experten am 29.01.2025.

Den erwarteten Gewinn je Microsoft-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 11,27 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Mark Zuckerberg legt stärkeren Fokus auf Metas KI-Produkte - womöglich auch wegen peinlichem Gespräch mit Google-CEO

Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 letztendlich mit Kursplus

NYSE-Handel: S&P 500 schlussendlich in der Gewinnzone