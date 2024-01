Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft tendiert am Nachmittag nordwärts

Microsoft im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Microsoft. Die Aktionäre schickten das Papier von Microsoft nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 394,88 USD.

Die Microsoft-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:07 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 394,88 USD. Bei 395,77 USD erreichte die Microsoft-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 395,50 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 5.852.562 Microsoft-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 395,77 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.01.2024). Derzeit notiert die Microsoft-Aktie damit 0,23 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 20.01.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 230,68 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Microsoft-Aktie 41,58 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 403,88 USD.

Am 24.10.2023 legte Microsoft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das EPS lag bei 2,99 USD. Im letzten Jahr hatte Microsoft einen Gewinn von 2,35 USD je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 56.517,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Microsoft einen Umsatz von 50.122,00 USD eingefahren.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Microsoft wird am 30.01.2024 gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Microsoft rechnen Experten am 29.01.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Microsoft-Gewinn in Höhe von 11,27 USD je Aktie aus.

