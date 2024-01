Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Vormittag gefragt

Notierung im Blick

Die Aktie von Microsoft gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im Tradegate-Handel gewannen die Microsoft-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Die Aktie legte um 09:21 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,7 Prozent auf 364,85 EUR zu. Die Microsoft-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 364,90 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 364,00 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 7.764 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Bei 364,90 EUR erreichte der Titel am 19.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,01 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Microsoft-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 212,05 EUR. Dieser Wert wurde am 25.01.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,88 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 403,88 USD aus.

Am 24.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,99 USD, nach 2,35 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 56.517,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 50.122,00 USD umgesetzt.

Microsoft wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 30.01.2024 vorlegen. Am 29.01.2025 wird Microsoft schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Microsoft-Aktie in Höhe von 11,27 USD im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Mark Zuckerberg legt stärkeren Fokus auf Metas KI-Produkte - womöglich auch wegen peinlichem Gespräch mit Google-CEO

Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 letztendlich mit Kursplus

NYSE-Handel: S&P 500 schlussendlich in der Gewinnzone