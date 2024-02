Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Montagvormittag mit Einbußen

So entwickelt sich Microsoft

Die Aktie von Microsoft gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Microsoft nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 403,35 USD.

Die Aktie notierte um 01:59 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 403,35 USD. Die Abwärtsbewegung der Microsoft-Aktie ging bis auf 403,53 USD. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 407,96 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 22.296.495 Microsoft-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.02.2024 markierte das Papier bei 420,82 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Microsoft-Aktie 4,33 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 03.03.2023 Kursverluste bis auf 245,61 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 39,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Microsoft-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,72 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,95 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 440,67 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Microsoft am 30.01.2024 vor. Microsoft hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,93 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,32 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 62.020,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Microsoft einen Umsatz von 52.747,00 USD eingefahren.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.04.2024 veröffentlicht.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 11,63 USD je Microsoft-Aktie.

