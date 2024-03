Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft gewinnt am Dienstagnachmittag

Kursverlauf

Die Aktie von Microsoft zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Microsoft nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 419,91 USD.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr stieg die Microsoft-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 419,91 USD. Zwischenzeitlich stieg die Microsoft-Aktie sogar auf 420,30 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 418,04 USD. Bisher wurden heute 1.083.468 Microsoft-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (427,81 USD) erklomm das Papier am 15.03.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,88 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 269,54 USD am 22.03.2023. Mit einem Kursverlust von 35,81 Prozent würde die Microsoft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 erhielten Microsoft-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,72 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,95 USD. Das durchschnittliche Kursziel der Microsoft-Aktie wird bei 440,67 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Microsoft am 30.01.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,93 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,32 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Microsoft im vergangenen Quartal 62.020,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Microsoft 52.747,00 USD umsetzen können.

Am 23.04.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Microsoft veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 11,66 USD je Microsoft-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Kursrally von Super Micro Computer: Deshalb könnte sich nun ein Aktiensplit anbahnen

Coinbase-Analyst warnt vor flüchtigem Trend: So steht es um AI Coins

Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 notiert zum Handelsende im Plus