Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Mittwochvormittag im Minusbereich

Das Papier von Microsoft befand sich um 09:21 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,6 Prozent auf 261,50 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Microsoft-Aktie bei 261,20 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 263,15 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 5.025 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Am 17.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 289,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,73 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.01.2023 (208,50 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,42 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 302,00 USD an.

Am 24.01.2023 äußerte sich Microsoft zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,32 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 51.728,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 52.747,00 USD ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.04.2023 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 23.04.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 9,31 USD je Microsoft-Aktie.

Redaktion finanzen.net

