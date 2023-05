Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von Microsoft

Aktien in diesem Artikel Microsoft 293,70 EUR

Die Microsoft-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 317,00 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Microsoft-Aktie bis auf 316,72 USD. Bei 316,88 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Microsoft-Aktien beläuft sich auf 5.489.265 Stück.

Am 18.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 319,04 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,64 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.11.2022 bei 213,43 USD. Derzeit notiert die Microsoft-Aktie damit 48,53 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 320,13 USD.

Microsoft ließ sich am 25.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,45 USD gegenüber 2,22 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 52.857,00 USD – ein Plus von 7,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Microsoft 49.360,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 27.07.2023 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 9,61 USD je Microsoft-Aktie.

