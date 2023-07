Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft gewinnt am Mittag an Fahrt

Aktie im Fokus

Die Aktie von Microsoft gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Microsoft-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 362,33 USD.

Um 12:02 Uhr sprang die Microsoft-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 362,33 USD zu. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 97.686 Microsoft-Aktien.

Am 18.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 366,78 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,23 Prozent über dem aktuellen Kurs der Microsoft-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 213,43 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 41,09 Prozent könnte die Microsoft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 357,63 USD.

Microsoft ließ sich am 25.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,45 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,22 USD erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,08 Prozent auf 52.857,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 49.360,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 25.07.2023 terminiert. Die Veröffentlichung der Microsoft-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 23.07.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 9,62 USD je Microsoft-Aktie.

Redaktion finanzen.net

