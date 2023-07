Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft tritt am Mittwochnachmittag auf der Stelle

Blick auf Aktienkurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Microsoft. Im NASDAQ Bsc-Handel kam die Microsoft-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 359,51 USD.

Zum Vortag unverändert notierte die Microsoft-Aktie um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel bei 359,51 USD. Kurzfristig markierte die Microsoft-Aktie bei 362,46 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zwischenzeitlich weitete die Microsoft-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 357,80 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 361,52 USD. Von der Microsoft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7.613.311 Stück gehandelt.

Am 18.07.2023 markierte das Papier bei 366,78 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 2,02 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.11.2022 bei 213,43 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 40,63 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der Microsoft-Aktie wird bei 366,38 USD angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Microsoft am 25.04.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,45 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,22 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 52.857,00 USD gegenüber 49.360,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Microsoft dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 25.07.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Microsoft-Anleger Experten zufolge am 23.07.2024 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Microsoft-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 9,62 USD fest.

