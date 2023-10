Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft gewinnt am Mittag an Boden

So entwickelt sich Microsoft

Die Aktie von Microsoft gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Microsoft zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,8 Prozent auf 332,61 USD.

Die Microsoft-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 12:03 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 332,61 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 33.858 Microsoft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 366,78 USD an. Derzeit notiert die Microsoft-Aktie damit 9,32 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.11.2022 bei 213,43 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,83 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Microsoft-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 384,43 USD an.

Microsoft ließ sich am 25.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,69 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,23 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,34 Prozent auf 56.189,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 51.865,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 24.10.2023 dürfte Microsoft Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 22.10.2024.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 11,02 USD je Microsoft-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Dunkle Wolken ziehen auf: Analysten sehen Herausforderungen auf KI-Aktien zukommen

ChatGPT-Mutter OpenAI plant Entwicklung eigener KI-Chips

Schwacher Handel in New York: Dow Jones zeigt sich letztendlich leichter