Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft zeigt sich am Donnerstagnachmittag freundlich

Die Aktie von Microsoft gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Microsoft-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 333,78 USD.

Die Aktie legte um 16:08 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 1,1 Prozent auf 333,78 USD zu. Bei 334,80 USD markierte die Microsoft-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 332,10 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 3.857.668 Microsoft-Aktien.

Am 19.07.2023 markierte das Papier bei 366,78 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 9,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 05.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 213,43 USD ab. Mit einem Kursverlust von 36,06 Prozent würde die Microsoft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 384,43 USD.

Am 25.07.2023 äußerte sich Microsoft zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 2,69 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Microsoft noch ein Gewinn pro Aktie von 2,23 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 56.189,00 USD gegenüber 51.865,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Microsoft wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 24.10.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 22.10.2024.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 11,02 USD je Microsoft-Aktie.

